Govern central i Generalitat avalen els acords amb ERC i amplien el finançament per augmentar la plantilla dels Mossos

Ratifiquen la línia orbital ferroviària, impulsen la societat d'inversions a Catalunya i avancen en la transferència de litoral
MADRID, 20 maig (EUROPA PRESS) -
El Govern central i la Generalitat han convalidat aquest dimecres els principals acords entre el Govern i ERC per als pressupostos catalans del 2026 que, entre altres mesures, crea una societat d'inversions de l'Estat a Catalunya, alhora que han consensuat el finançament per arribar a una plantilla de 25.000 agents dels Mossos d'Esquadra l'any 2030.
Així s'ha ratificat en les reunions de la comissió bilateral, la comissió mixta de transferències i la comissió mixta d'afers econòmics i fiscals, que s'han celebrat aquest dimecres a la seu del Ministeri de Política Territorial. Aquestes trobades han estat presidides pel ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, i pel conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau.
En una roda de premsa posterior, tots dos dirigents han celebrat els acords assolits aquest dimecres i han destacat la "nova etapa" oberta entre el Govern central i la Generalitat amb l'arribada del socialista Salvador Illa.
En la reunió d'aquest dimecres s'han abordat tres dels principals acords entre el Govern i ERC per als pressupostos: l'impuls de la línia orbital ferroviària, la creació d'una societat d'inversions de l'Estat a Catalunya, i que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB).
Rescatant un projecte de l'etapa del tripartit, la línia orbital ferroviària unirà entre si les regions metropolitanes, des de Mataró fins a Vilafranca del Penedès sense passar per Barcelona; és un projecte que costarà 5.200 milions, s'executarà entre 2027 i 2040, i el finançarà íntegrament l'Estat amb ajuda del Banc Europeu d'Inversions (BEI).
AQUESTA SOCIETAT NO HAURÀ DE PASSAR PEL CONGRÉS
Tot això es vehicularà a través d'una societat mercantil d'inversions de l'Estat --que no necessita passar pel Congrés--, després de no poder aprovar a la cambra baixa el Consorci d'Inversions amb el vot en contra del PP, Vox i Junts.
Socialistes i republicans també han acordat que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), controlat ara per l'Estat, que passaria a tenir-ne el 40%, respecte al 45% de la Generalitat i el 15% de l'Ajuntament.
A més a més, s'ha acordat traspassar a la Generalitat les competències estatutàries en ordenació i gestió del litoral, perquè Catalunya assumeixi les funcions i serveis en aquest àmbit.
En aquest sentit, s'ha acordat ampliar el patrimoni traspassat a la Generalitat amb la cessió de la segona planta de l'Edifici Siza, actual seu del Centre Meteorològic de Barcelona.