El Govern central i la Generalitat acorden el pagament de 1.058 milions fins al 2026 per a Rodalies

L'Estat abonarà 150 milions a l'any per a recerca i dos milions per a beques



BARCELONA, 22 jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Economia i Hisenda en funcions de la Generalitat, Natàlia Mas, ha anunciat que el Govern central i la Generalitat han acordat el pagament de 1.058 milions d'euros anuals entre aquest any i el 2026 per finançar Rodalies.

Ho ha dit en una roda de premsa acompanyada de la consellera de Territori en funcions, Ester Capella, després de participar en el XIV ple de la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat (Cmaef) amb els secretaris d'estat d'Hisenda i de Política Territorial Jesús Gascón i Arcadi España.

L'acord també inclou el pagament d'un fons anual de 150 milions d'euros per a recerca i el traspàs de la gestió de les beques universitàries, amb una transferència de 7,9 milions per compensar el deute acumulat dels últims tres cursos i un pagament anual de dos milions a partir de l'any vinent.

Mas ha explicat que l'acord tindrà un impacte en les finances de la Generalitat de 1.520 milions d'euros en els pròxims tres anys i que, a partir del 2027, representarà un pagament recurrent de 442 milions d'euros anuals.

RODALIES

Pel que fa al pagament a Rodalies, l'acord contempla que aquest any s'abonin 90,9 milions del pla d'acció per a Renfe, i que al llarg dels dos cursos següents, el pagament sigui de 50,3 milions.

La resta de pagaments acordats es consideren recurrents i s'abonaran cada any, i inclouen 283,4 milions anuals del dèficit d'explotació de Rodalies, i 2,5 milions de la línia Lleida-Cervera de Rodalies.

També inclou el pagament de 2,7 milions per a la línia Lleida-Manresa (Barcelona) de Rodalies --amb un primer pagament de 0,7 milions aquest any en concepte de l'últim trimestre--, i el pagament de 0,9 milions anuals per als plans de transport alternatiu, tot i que la quantitat final pot variar cada any.

"COMPTADOR A ZERO" A RODALIES

Capella ha assegurat que l'acord assolit aquest dilluns permet posar el "comptador a zero" a Rodalies i que desenvolupa la lletra petita de l'acord per al traspàs de la infraestructura.

L'acord contempla que l'Estat és el responsable de pagar l'increment del servei que es fa en algunes línies de Rodalies, com l'R1 o l'R4.

Ha explicat que alguns dels serveis que es consideraven part del pla d'acció passaran a ser ordinaris, per la qual cosa formaran part dels serveis que ha de pagar l'Estat i que transferirà a la Generalitat.

"OPERAREM DE MANERA NORMAL"

Capella ha explicat que després de l'acord, l'Estat pagarà aquest pla d'acció i que serà la Generalitat, com a prestador del servei, qui abonarà a Renfe aquest increment dels trens: "Ara operarem de manera normal".

"Rebrem de l'Estat el pressupost necessari per cobrir el servei de Rodalies i nosaltres pagarem a l'operador", ha afegit la consellera de Territori, que ha dit que el Govern també assumirà el cost dels serveis alternatius per carretera en cas d'incidència.

L'acord contempla que Renfe renunciï als procediments judicials que havia emprès: "S'han acabat les reclamacions".