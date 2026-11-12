L'Estat i la Generalitat acorden millorar l'AP-7 i l'AP-2 i avançar en el traspàs de l'R1

BARCELONA, 12 nov. (EUROPA PRESS) -
La comissió bilateral Generalitat-Estat ha acordat millores a l'AP-7 i l'AP-2, avançar en el traspàs de l'R1 de Rodalies i una participació més àmplia de Catalunya en les decisions dels aeroports, informa el Govern en un comunicat aquest dijous.
En concret, la comissió ha acordat impulsar la modificació del conveni signat el 19 de novembre per accelerar i ampliar les actuacions de millora de la connectivitat de l'AP-7 i l'AP-2.
El Govern ha explicat que "l'evolució a l'alça del trànsit i les noves necessitats en aquests eixos viaris fan necessari ampliar l'abast de les actuacions previstes inicialment".
La modificació permetrà incloure la rehabilitació del ferm a les dues autopistes per millorar-ne la seguretat i la funcionalitat, amb un import estimat de 75 milions d'euros, que el Govern preveu dur a terme durant el 2027 a les províncies de Tarragona, Girona i Barcelona.
FERROCARRILS
La reunió ha servit per avançar en el traspàs de l'R1 de Rodalies i establir els treballs que s'hauran de dur a terme per fer possible el canvi de gestió de la infraestructura amb totes les garanties jurídiques, econòmiques, tècniques i operatives.
S'ha encarregat al grup de treball del traspàs que impulsi les modificacions normatives perquè el nou marc jurídic garanteixi la correcta gestió de la infraestructura, la seguretat operacional ferroviària, la interoperabilitat de la xarxa i el compliment de la normativa europea.
També haurà de proposar i tramitar els instruments jurídics que articulin la relació de la Generalitat amb Adif i l'Agencia Estatal de Seguretat Ferroviària.
L'acord subratlla que el traspàs haurà de disposar dels recursos per fer-ho efectiu i que s'han de mantenir els compromisos d'inversió previstos en el Pla de Rodalies.
D'altra banda, la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals, que s'ha fet telemàticament, ha acordat un conjunt de transferències de l'Estat a la Generalitat per a la prestació de serveis ferroviaris a Catalunya entre 2025 i 2028 per un valor de 1.148,7 milions d'euros.
També s'han pactat les transferències per incrementar el servei de les línies RL3 i RL4 de Lleida entre 2026 i 2028 per 15,4 milions i una aportació extraordinària de 78,6 milions per a inversions en aquesta línia, a més de 36,75 milions en concepte d'actuacions complementàries als plans alternatius de transport per les afectacions del 2026.
A més a més, els dos executius han acordat impulsar la Línia Orbital Ferroviària, que hauran de "construir tan aviat com sigui possible".
AEROPORTS
La comissió també ha acordat la creació d'un Òrgan Bilateral Aeroportuari que ha de ser un "espai estable de cooperació" per reforçar la participació del Govern en la planificació de les decisions estratègiques als aeroports de Barcelona, Girona-Costa Brava, Reus (Tarragona) i Sabadell (Barcelona).
D'aquesta manera, la Generalitat podrà participar en la definició de l'estratègia aeroportuària de Catalunya i fer propostes de canvi abans d'elaborar els plans directors dels aeròdroms.
L'òrgan també haurà d'elaborar un document propi d'estratègia aeroportuària de Catalunya, abordant les sinergies entre els aeroports titularitat d'Aena i la resta d'infraestructures a Catalunya.
A més a més, podrà avaluar les necessitats de connectivitat aèria de Catalunya i promoure noves rutes, a banda de millorar la connexió amb la resta de formes de transport.
CATALÀ I ACCIÓ EXTERIOR
La trobada ha servit per constituir un grup de treball per impulsar la col·laboració i les actuacions de promoció de l'ús del català en les relacions del Govern central amb els ciutadans.
Entre les línies d'actuació hi ha l'ampliació de la formació en català del personal de l'administració general de l'Estat a Catalunya i ampliar progressivament la disponibilitat del català en els webs del Govern central.
Així mateix, han activat la subcomissió d'Afers Europeus i Acció Exterior, que té l'objectiu de reforçar la participació de la Generalitat en els assumptes de la Unió Europea.