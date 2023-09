Govern central i Generalitat acorden doblar la freqüència de Rodalies a Lleida abans d'acabar l'any

MADRID, 13 set. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Transports, Raquel Sánchez, i la consellera de Territori de la Generalitat, Ester Capella, han acordat aquest dimecres doblar la freqüència de trens de Rodalies a Lleida abans d'acabar l'any, a més de millorar el temps de resposta a les incidències a Catalunya.

Així ho ha explicat Capella en la roda de premsa posterior a aquesta reunió, que s'ha produït a la seu ministerial, i que s'ha allargat durant més de quatre hores, en les quals s'ha parlat les últimes incidències a Rodalies, a més de convenis de carreteres

i la llei d'habitatge, tot i que no s'ha tractat un possible traspàs del servei a la Generalitat, com reivindica el Govern.

En qualsevol cas, Ester Capella ha explicat que l'acord en matèria de Rodalies té a veure amb augmentar fins al doble la freqüència del servei a Lleida i tots dos executius s'han compromès a fer-ho abans d'acabar l'any.

L'altre pacte al qual han arribat, que també té a veure amb Rodalies, fa referència al temps de resposta a les incidències, sobre el qual Capella ha destacat que tindrà una afectació directa en la vida quotidiana dels ciutadans.

MÉS TRANSPARÈNCIA EN LES INCIDÈNCIES

A més a més, la consellera ha anunciat que les dues parts s'han compromès a treballar conjuntament per "donar una resposta eficaç i eficient" a les incidències de Rodalies, apostant per la transparència en aquestes incidències i les seves causes.

Del que no s'ha parlat en aquesta reunió ha estat la reivindicació del traspàs de Rodalies a la Generalitat, malgrat que ho han tornat a demanar a l'executiu de Pedro Sánchez arran de les últimes incidències en el servei.

I és que la naturalesa de la reunió entre Raquel Sánchez i Ester Capella era per aquests incidents, ja que la consellera havia sol·licitat la trobada a la ministra per abordar aquests assumptes i trobar una solució.

ALTRES QÜESTIONS DE LA REUNIÓ

Però no només s'ha tractat aquesta qüestió, sinó que també s'ha abordat l'estat dels convenis perquè Catalunya rebi els 914 milions d'euros associats a les peticions de gestió per executar les obres de millora de l'eix pirinenc, l'N-260; les de la pacificació de l'NII i els nous accessos de la C32 al Maresme; les dels nous accessos a l'AP7 i l'AP2, i els dos intercanviadors ferroviaris entre la línia del Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i l'R8 de Rodalies Renfe a Volpelleres i l'Hospital General.

En aquest context, la consellera creu que en d'aquí a un mes aproximadament hauran de tenir els textos d'aquests convenis, que detallaran les actuacions i com es produeix l'ordre de gestió, entre altres aspectes.

I també s'ha parlat de la llei d'habitatge, més concretament sobre la publicació per part del Ministeri de Transports de les àrees tensionades que el Govern central ha declarat per poder aplicar la contenció dels lloguers.

Aquí, Capella ha assenyalat que s'ha produït un punt de divergència entre les dues administracions perquè, segons ha dit, el ministeri aposta per un índex homogeni per a tot Espanya, mentre que la Generalitat es decanta per un de propi.