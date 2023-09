El Govern central formalitza la redacció del projecte de la variant de l'N-420 a Gandesa (Tarragona)

TARRAGONA, 29 set. (EUROPA PRESS) -

El Ministeri de Transports ha formalitzat el contracte de serveis per a la redacció del projecte de la variant de la carretera N-420 al seu pas per Gandesa (Tarragona) per 821.563 euros, ha informat en un comunicat d'aquest divendres.

Preveu "pròximament" la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i ha estimat que el pressupost d'execució de les obres s'enfilarà a 24,1 milions d'euros.

Amb la nova infraestructura pretén "captar el trànsit de llarga distància" i evitar que passi per la localitat de Gandesa, amb la qual cosa espera millorar la mobilitat i qualitat de vida dels seus habitants.