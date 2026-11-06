El Govern central fixa la retirada d'oli d'oliva per a la campanya 2026/2027 en el 12%

MADRID 6 nov. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -
El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha publicat aquest divendres en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) una resolució de la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris per la qual es determina que les almàsseres espanyoles hauran de retirar del mercat el 12% de l'oli d'oliva produït durant la campanya 2026/2027, la qual cosa suposa immobilitzar de manera temporal unes 188.000 tones.
La mesura, que entra en vigor aquest mateix 6 de novembre, estableix que el producte retirat haurà d'estar emmagatzemat en instal·lacions pròpies o alienes de les almàsseres fins al 30 de setembre del 2027.
Segons ha destacat el ministeri que dirigeix Luis Planas en un comunicat, l'objectiu és regular l'oferta davant una previsió de sobreproducció, per garantir la rendibilitat dels pagesos i protegir els interessos del comprador per dotar d'estabilitat el mercat.
Aquesta resolució compleix l'article 5 de la norma de comercialització de l'oli d'oliva per a la campanya, a l'empara del reglament comunitari sobre l'Organització Comuna de Mercats.