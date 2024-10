El Govern central farà decaure l'impost a energètiques i pacta amb el PNB que Euskadi gestioni el de la banca

MADRID 30 oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern central finalment ha decidit fer decaure l'impost extraordinari a les empreses energètiques, que vencia el proper 31 de desembre, i ha acordat amb el PNB que les hisendes forals basques puguin gestionar el tribut sobre la banca.

Així ho ha anunciat el PNB aquest dimecres en un comunicat en el qual ha detallat els acords que ha aconseguit amb el Gobierno sobre el projecte de llei per fixar un tipus mínim global del 15% per a empreses multinacionals.

Junts va assegurar que no recolzaria la permanència de l'impost a les energètiques si això perjudicava una inversió d'1.100 milions d'euros a Tarragona, i els nacionalistes bascos han informat que aquest gravamen finalment decaurà "per factors aliens" a la seva formació, ja que el PNB estava disposat a acceptar la seva continuïtat si es transformava en un impost que fos concertat a Euskadi i Navarra.

Els nacionalistes celebren que a través d'esmenes pactades al projecte de llei han aconseguit la concertació amb capacitat normativa del nou tribut global i el de la banca, que seran regulats per les hisendes forals. Així mateix, els bascos han acordat mesures normatives per "contenir el frau de l'IVA en els hidrocarburs".

SUMAR, BILDU, PODEM I ERC, EN CONTRA DE LA DECISIÓ

Contra la decisió de tombar l'impost hi ha socis parlamentaris del Govern central com Bildu, ERC, Podem i el soci minoritari de l'executiu, Sumar. Aquestes formacions estan a favor de convertir en permanent l'impost tal com està concebut ara, en base als beneficis que empreses energètiques i financeres han registrat en els seus últims exercicis.

La vicepresidenta segona i líder de Sumar, Yolanda Díaz, va assegurar que fer permanent l'impost a les energètiques "és obligatori" per reequilibrar la balança fiscal, mentre que el portaveu d'ERC en el Congrés, Gabriel Rufián, defensava mantenir el tribut a empreses com Repsol que, segons va dir, emet el 62% del diòxid de carboni (CO2) de l'Ibex 35.