El Govern central exigeix al PP que aclareixi "què va pactar" amb Junts i si va desvelar l'indult per "por"

MADRID, 12 febr. (EUROPA PRESS) -

La ministra portaveu del Govern central, Pilar Alegría, ha exigit aquest dilluns al PP que aclareixi "què va pactar" amb Junts per a la investidura fallida d'Alberto Núñez Feijóo i ha preguntat als populars si han desvelat que serien favorables a un indult a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont per "por" a que el seu partit "expliqui la veritat" sobre què van parlar.

Així s'ha expressat Alegría aquest dilluns a les preguntes dels periodistes després que diversos mitjans va publicar dissabte que Feijóo estaria obert a un indult a Puigdemont condicionat al fet que sigui jutjat i rebutgi la via unilateral, a més d'estudiar l'encaix d'una amnistia que va rebutjar en menys de 24 hores per inconstitucional. Instants després, el PP va matisar que no es donen les condicions per indultar l'expresident de la Generalitat, ja que continua residint a l'estranger i no se'n penedeix.

La portaveu de l'executiu espanyol, que s'ha preguntat "què més està ocultant el PP", ha reclamat "aclariments i transparència" al principal partit de l'oposició, que esclareixi "què va pactar amb Junts".

En aquest sentit, Alegría s'ha preguntat si "el PP parla ara perquè té por a que Junts expliqui la veritat", i ha recordat que Puigdemont va publicar una carta la setmana passada en la qual avisava els populars que tot s'acabarà sabent.

"Fa mesos que patim insults i calúmnies per part del PP per l'aposta que ha estat fent aquest govern des del primer moment pel retrobament i la convivència a Catalunya. I ara sabem que el PP vol aprovar els indults. El problema que té el PP és que no pot, i no pot pel senyor Puigdemont, sinó per Vox", ha criticat.

En opinió d'Alegría, el PP no té credibilitat ni principis, i exerceix una oposició "basada en la mentida", també cap als seus votants, en convocar-los a manifestar-se contra l'amnistia als líders independentistes catalans, ha recriminat.