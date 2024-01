Govern central, ERC i Junts exploren esmenes tècniques a la llei d'amnistia per assegurar que la justícia l'aplicarà

El termini acaba aquesta setmana i totes tres parts s'han compromès al fet que només es presentaran esmenes que hagin estat acceptades

MADRID, 14 gen. (EUROPA PRESS) -

El PSOE i Sumar i els independentistes d'ERC i Junts estudien l'opció de presentar esmenes tècniques a la llei d'amnistia per reforçar que es garanteixi l'aplicació de la mesura per part dels tribunals, tot amb el compromís que només es registraran si compten amb el vistiplau de totes les parts, segons van informar a Europa Press fonts parlamentàries.

El termini per presentar esmenes parcials conclou inicialment dimarts que ve i el Govern central i els seus socis catalans tenen clar que la proposició de llei que va registrar el PSOE en solitari no necessita grans canvis, per la qual cosa només contemplen la possibilitat de retocs tècnics.

Un dels assumptes que els partits del Govern espanyol estan estudiant amb els grups catalans és introduir a la llei un mandat clar d'execució de la llei per part dels tribunals, per evitar interpretacions que puguin ser aprofitades per sortejar-ne l'aplicació.

EVITAR INTERPRETACIONS INADEQUADES

Concretament, es vol enrobustir la norma tècnicament i pel que fa al punt de vista processal, amb un canvi que garanteixi que els tribunals n'han d'aplicar el contingut sense necessitat que intervingui una petició expressa en cada cas particular.

La idea d'aquesta possible esmena intentaria, en cas de formalitzar-se, evitar qualsevol "llacuna interpretativa" d'execució, en les quals tradicionalment els projectes de llei són "laxos" en la redacció, en una norma tan important. Per tant, la intenció seria eliminar qualsevol possible imprecisió i no donar marge a cap doble interpretació.

Aquest hipotètic canvi, insisteixen les fonts parlamentàries consultades, no afectaria en cap cas l'opció de plantejar qüestions prejudicials en l'àmbit de la Unió Europea. "És totalment independent", emfatitzen.

LES QÜESTIONS PREJUDICIALS VAN PER UNA ALTRA VIA

L'article 43bis de la llei d'enjudiciament civil, que deixaria en suspens l'aplicació de l'amnistia al cas concret si un tribunal demanés opinió a la Justícia de la Unió Europea (TJUE), va provocar al desembre un xoc amb Junts en estar recollit en el decret llei de mesures de Justícia i Funció Pública i el PSOE s'ha compromès a treure-ho via esmena quan aquesta norma es tramiti com a projecte de llei, però no modificarà res d'això en la llei d'amnistia.

En tot cas, les fonts remarquen que entre el Govern central i els seus aliats catalans es manté el compromís que cap registrarà una esmena a la llei d'amnistia que no estigui acceptada pels altres, amb la qual cosa es descarten propostes unilaterals per marcar perfil propi davant l'electorat. És a dir, si es presenten esmenes, portin la signatura de qui sigui, és perquè ja s'ha pactat que prosperaran.

"És un tema que requereix molta discreció i evidentment aquí anirem tots a l'una perquè la idea és que tiri endavant i que s'aprovi", va comentar dijous passat la portaveu adjunta d'Esquerra, Teresa Jordà.

AL FEBRER S'ENVIARÀ AL SENAT

Una cop registrades les esmenes, la previsió és que la llei orgànica es debati la setmana vinent en ponència, en una reunió a porta tancada, i en la Comissió de Justícia, ja en sessió pública, i a finals de gener o principis de febrer s'aprovarà en el ple del Congrés per a la remissió al Senat.

A la Cambra alta el temps s'aturarà, ja que el PP està disposat a demanar informes i dilatar tots els terminis fins al màxim de dos mesos que fixa la Constitució, i com que es dona per segur que al Senat serà vetada amb la seva majoria absoluta, la llei tornarà a l'abril al Congrés per a l'aprovació definitiva i entrada en vigor.