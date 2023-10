El Govern central enviarà avions militars per evacuar els ciutadans espanyols d'Israel

MADRID, 10 oct. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació en funcions, José Manuel Albares, ha anunciat aquest dimarts que el Govern central prepara l'enviament d'avions militars per evacuar els espanyols que es trobaven a Israel de manera temporal i es van veure sorpresos per l'atac massiu del moviment islamista Hamas dissabte passat.

Així ho ha anunciat el ministre en unes declaracions a Antena 3, recollides per Europa Press, després que els vols comercials d'Iberia i Vueling han estat suspesos fins diumenge.

"He parlat amb la ministra de Defensa (Margarita Robles) i estem organitzant una operació per enviar-hi un avió militar i més, si calguessin" per portar els espanyols que es trobaven "puntualment" a Israel per turisme o feina i no en són residents, ha explicat.

Segons ha indicat, el personal de l'ambaixada a Tel-Aviv i el consolat general a Jerusalem desplaçat a l'Aeroport Ben-Gurion des del cap de setmana ja treballa en "una primera llista" per determinar "quants poden ser".

"Fins ahir hi havia vols comercials" i per tant els espanyols tenien una via de sortida d'Israel però en haver-se cancel·lat "no esperarem més i, en col·laboració amb el Ministeri de Defensa, hi enviarem avions militars", ha assenyalat, després de precisar que hi podria haver "uns centenars" d'espanyols en situació de ser evacuats, atès que dels 10.000 que hi ha a Israel i els Territoris Palestins molts tenen la doble nacionalitat.