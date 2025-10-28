El Govern central envia un pla a la CE per vacunar de DNC 600.000 vaques a Catalunya i Aragó

BARCELONA, 28 oct. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha enviat un pla de vacunació a la Comissió Europea (CE) per poder vaccinar de dermatosi nodular contagiosa (DNC) fins a un total de 600.000 vaques a Catalunya i Aragó, sumant els animals ja tractats i afegint un pla de vacunació preventiu en una vintena de comarques.
Actualment, el radi de vacunació aprovat, de 50 quilòmetres des dels 18 focus detectats a la província de Girona, abasta 2.003 explotacions amb 152.892 caps de bestiar, segons han explicat fonts del departament a Europa Press.
Amb aquest pla, que ha de rebre el vistiplau de la CE, es vol abastar 369.323 animals més repartits per 2.164 explotacions d'una vintena de comarques catalanes, a més de 685 finques amb 86.386 vaques de tres comarques d'Aragó.
Així mateix, el pla també preveu una zona de perivacunació de 5 comarques d'Aragó i 6 de Catalunya on "el que es fa és una vigilància extrema dels serveis veterinaris".
El full de ruta ja té el vistiplau tècnic del Govern central i de les comunitats autònomes, però necessita l'aprovació de la CE per poder-se dur a terme, tot i que l'executiu creu en "les pròximes hores o dies" rebran el vistiplau dels experts.
Així mateix, fonts del Ministeri han recordat que "no és tan fàcil ni adoptar ni que t'aprovin una vaccinació preventiva", raó per la qual ha demanat cautela fins a tenir llum verda.
FONS DE VACUNES
L'objectiu és "aïllar encara més el virus i protegir la resta d'Espanya", a banda de crear un fons de vacunes propi amb aproximadament un milió de dosis per poder distribuir de manera més àgil els vials.
Segons el Govern central, Catalunya ja té aproximadament 300.000 dosis vacunals, amb la qual cosa "n'hi ha prou" com per cobrir l'actual zona de restricció, però no la que resultarà de l'eventual aprovació del pla que han enviat a la CE.
NO DESCARTEN NOUS FOCUS
El Ministeri no ha pogut descartar que en els pròxims dies puguin aparèixer més focus a les zones vaccinades, però ha defensat la feina feta a Catalunya, on ja s'han subministrat 100.000 vials.
D'altra banda, ha confiat que les baixes temperatures facin que les mosques que contagien els animals vagin morint, i amb aquestes el virus, que és una malaltia viral del bestiar boví, produïda per un virus de la família 'Poxviridae', gènere 'Capripoxvirus'.
Quant al calendari, el Govern central no ha pogut detallar quant es trigarà a subministrar els vials.