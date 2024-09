El Govern central endarrereix la tramitació al Congrés del sostre de dèficit per falta de suports

L'objectiu d'aquesta decisió és donar més temps a la negociació, davant el vot en contra avançat per Junts

MADRID, 24 set. (EUROPA PRESS) -

El Govern central ha retirat la tramitació al Congrés del sostre d'estabilitat pressupostària, que havia de votar aquest dijous a la Cambra baixa, a causa de la falta de suports per tirar-la endavant i després de fracassar en el seu intent d'atreure Junts a un acord perquè votés a favor dels objectius d'estabilitat pressupostària, segons ha avançat 'El País' i han confirmat a Europa Press fonts d'Hisenda.

L'Executiu central ha explicat que vol endarrerir aquesta votació per esgotar totes les possibilitats i arribar a un pacte que seria beneficiós per a totes les comunitats autònomes i els ajuntaments, i guanyar temps per negociar amb la formació de l'expresident Carles Puigdemont.

La votació, per tant, no es produirà aquest dijous, davant la falta de suports parlamentaris i l'escenari d'una nova derrota al Congrés.

Sense una nova data fixada, serà la quarta vegada que el Congrés debat uns objectius d'estabilitat aquest any. El Govern espanyol va arribar a presentar els relatius als pressupostos del 2024 dues vegades, però aquests comptes no es van tramitar per l'avançament electoral de Catalunya i continuen vigents els del 2023, que es van prorrogar automàticament l'1 de gener.

EVITAR QUE LES CA PERDIN GAIREBÉ 12.000 MILIONS DE MARGE FISCAL

L'objectiu d'endarrerir la tramitació és donar més temps a la negociació i oferir una nova oportunitat al diàleg. Hisenda remarca que no es resignen al fet que la "irresponsabilitat del PP" amb el seu rebuig a la senda generi un greu perjudici per a Comunitats Autònomes i ajuntaments, que perdrien gairebé 12.000 milions de marge pressupostari si no s'aproven uns nous objectius.

L'Executiu central recorda que aquesta senda va ser avalada per les comunitats autònomes en el Consell de Política Fiscal i Financera i flexibilitza els objectius de dèficit per a les CA i els Ajuntaments el 2025 i el 2026.

Aquest marge més gran l'assumiria l'Administració Central, que seria qui faria l'esforç més gran de reducció del dèficit, atès que el 2025 haurà de situar el dèficit en el 2,2%, en l'1,8% el 2026 i en l'1,5% el 2027. Per la seva banda, l'objectiu de dèficit de les comunitats el 2025, 2026 i 2027 serà del 0,1%, mentre que els ajuntaments i corporacions locals disposaran el 2025 i 2026 d'equilibri pressupostari (0%).

També s'estableix que el deute públic del conjunt de les administracions es redueixi al 103,6% del PIB el 2025, un percentatge que haurà de ser gairebé dos punts inferior el 2026, quan arribi al 101,8%. Finalment, el 2027 estarà per sota del 100%, en el 99,7%.

Seguint amb el deute públic, l'objectiu fixat per a les comunitats autònomes és del 20,8% del PIB el 2025, un 20% per a l'any següent i un 19,4% el 2027. Per la seva banda, el deute dels ajuntaments mantindrà una senda descendent en els pròxims exercicis: d'un 1,3% el 2025 i 2026 i l'1,2% el 2027.

SOSTRE DE DESPESA DE GAIREBÉ 2.000 MILIONS

Per la seva banda, el límit de despesa financera o 'sostre de despesa', que no és sotmès a votació, s'ha fixat en un topall de 199.171 milions d'euros incloent-hi els fons procedents de la Unió Europea.

Dins del sostre de despesa també s'inclou una transferència de l'Estat a la Seguretat Social per import de 22.881 milions d'euros, un 7% més pel que fa als pressupostos del 2023. La Seguretat Social podrà tenir un dèficit del 0,25 en els tres pròxims exercicis.