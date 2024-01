El Govern central i els sindicats acorden apujar l'SMI del 2024 un 5%, fins als 1.134 euros

MADRID, 12 gen. (EUROPA PRESS) -

El Ministeri de Treball ha acordat aquest divendres amb CCOO i la UGT apujar el salari mínim inteprofesional (SMI) per al 2024 un 5%, dels 1.080 euros mensuals en catorze pagues als 1.134 euros. La pujada s'aplicarà amb efectes retroactius des de l'1 de gener del 2024.

Així ho ha anunciat el secretari d'estat de Treball, Joaquín Pérez Rey, al final de la reunió que ha celebrat aquest divendres al matí amb els agents socials per comunicar-los la decisió de l'executiu sobre l'SMI després de les converses amb ells des del mes de desembre.

Les organitzacions empresarials CEOE i Cepyme no s'han adherit a l'acord en al·legar que no s'han atès les seves demandes d'indexar l'SMI als contractes públics i d'establir bonificacions per al sector del camp.

Tant Treball com CCOO i UGT estaven disposats a signar una pujada del 4% si les organitzacions empresarials s'adherien a un pacte tripartit. En cas de no fer-ho, el Ministeri i els sindicats van assegurar que la pujada seria "més ambiciosa" que aquest 4% inicial.

De fet, els sindicats demanaven elevar l'SMI del 2024 un 5%, la qual cosa suposa 54 euros per sobre dels 1.080 euros del 2023. Aquesta ha estat finalment la pujada acordada.

A principis de l'any passat, el Govern central va acordar, només amb els sindicats, una pujada de l'SMI del 8% per al 2023. El seu compromís per a aquesta legislatura és fixar, per llei, que aquesta renda mínima sempre ha de ser equivalent al 60% del salari mitjà.

La CEOE tampoc no es va adherir a les pujades de l'SMI del 2022 i el 2021 acordades pel govern de Pedro Sánchez amb CCOO i la UGT, però sí que va pactar amb ells l'increment del 2020, quan va augmentar dels 900 als 950 euros mensuals.