El Govern central elimina la declaració responsable de la regularització extraordinària de migrants

MADRID 14 abr. (EUROPA PRESS) -
El Govern central ha eliminat del text del reial decret de regularització extraordinària de migrants la possibilitat que els sol·licitants acreditin l'absència d'antecedents penals mitjançant una declaració responsable quan no ho puguin fer a través d'una altra via.
Així ho han confirmat a Europa Press fonts de la negociació del text, que en anteriors esborranys sí que incloïa aquesta possibilitat, tot i que qüestionada pel Consell d'Estat en el seu dictamen de la norma.
Està previst que el Consell de Ministres aprovi aquest dimarts el reial decret per a la regularització extraordinària de mig milió de migrants a Espanya, segons ha confirmat el president espanyol, Pedro Sánchez, que està de viatge a la Xina.
Els tràmits per a la regularització de persones migrants en situació irregular arrencaran aquest mateix dijous 16 d'abril de manera telemàtica i el dia 20 de manera presencial, segons ha avançat la Ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz.
Així, entre les principals novetats, el decret elimina la declaració responsable per acreditar l'absència d'antecedents penals. Amb tot, el text ja establia l'opció que el Govern espanyol sol·liciti la informació al país d'origen si l'interessat no té resposta d'aquest tercer país.