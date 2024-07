El Govern central eleva el sostre de despesa al rècord de 199.171 milions el 2025

MADRID, 16 jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el límit de despesa no financera, conegut com sostre de despesa, del pressupost de l'Estat per al 2025, que s'eleva lleugerament a la xifra rècord de 199.171 milions d'euros, incloent els fons procedents de la Unió Europea.

Amb aquest pas, l'executiu dona el tret de sortida a l'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat (PGE) del 2025, que el Govern central pretén aprovar dins el termini i en la forma escaient abans que acabi l'any, amb l'objectiu impulsar l'economia, però tenint en compte el complex panorama internacional i la reactivació de les regles fiscals europees.

"Fem un pas decisiu en el camí per formular uns nous comptes públics per a l'any 2025, que esperem presentar en temps i en forma i, per tant, tenir-los aprovats abans del 31 de desembre de l'any en curs", ha assegurat la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, en què ha desglossat el nou límit de despesa no financera per al 2025.

Montero ha explicat que aquesta xifra de 199.171 milions és "força similar" a la registrada l'any anterior --només lleugerament superior--, atès que a partir d'ara Espanya rebrà més préstecs que transferències procedents dels fons Next Generation EU.

"En qualsevol circumstància, els fons europeus continuen sent una palanca imprescindible per a la transformació del nostre model productiu, fonamentalment en digitalització, transició verda o cohesió territorial", ha assenyalat la ministra.