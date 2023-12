El Govern central eleva el sostre de despesa a un rècord de 199.120 milions el 2024

MADRID, 12 des. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el límit de despesa no financera, conegut com sostre de despesa, del pressupost de l'Estat per al 2024, que s'enfila a la xifra rècord de 199.120 milions d'euros, la qual cosa suposa un 0,5% més respecte a l'exercici anterior, incloent els fons procedents de la Unió Europea.

Amb aquest pas, l'executiu espanyol dona el tret de sortida a l'elaboració dels primers comptes públics d'aquesta legislatura del govern de coalició del PSOE i Sumar, que tenen com a objectiu consolidar el creixement econòmic i la creació d'ocupació, però tenint en compte el complex panorama internacional i la reactivació de les regles fiscals europees.

"Aquest govern es guiarà, com l'anterior, pel rigor en els comptes públics i la prudència a l'hora de pressupostar el compromís amb la consolidació fiscal", ha dit la vicepresidenta quarta i ministra d'Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, en què ha desglossat el nou límit de despesa no financera per al 2024, que per quart any consecutiu se situa en màxims.