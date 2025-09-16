El Govern central eleva una dècima, fins al 2,7%, la seva previsió de creixement econòmic per al 2025

MADRID 16 set. (EUROPA PRESS) -
El Govern central ha revisat una dècima a l'alça el creixement econòmic d'aquest any, des del 2,6% fins al 2,7%, després d'estimar que el producte interior brut (PIB) augmentarà un 0,7% en el tercer trimestre.
En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el titular d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, ha assenyalat que, malgrat el "complex context internacional", l'economia espanyola continua presentant "signes clars de fortalesa" tant a mitjà com a llarg termini.
"Les perspectives respecte al creixement aquest any han anat millorant al llarg dels últims mesos, com també ha passat els anys anteriors", ha dit Cuerpo, que ha afegit que aquesta previsió del 2,7% per al 2025 és "prudent" respecte al que podria arribar a ser a tancaments d'any.
El ministre ha indicat que, amb aquesta actualització del 2,7% per al 2025, i amb taxes de creixement continuades per sobre del 2% de cara als anys següents, l'economia espanyola creixerà "molt per sobre" dels seus principals socis.
"Aquest any s'espera que continuï creixent dues o tres vegades per sobre dels nostres principals socis i Espanya, segons les dades l'any 2024, va ser l'economia avançada que més va créixer al món i, segons les previsions per a aquest any 2025, s'espera que aquest continuï sent el cas. Espanya també liderarà el creixement entre les grans economies mundials", ha recalcat Cuerpo.
Per al 2026, la previsió de creixement del Govern central es manté en el 2,2%, mentre que el 2027 i el 2028 preveu que l'economia espanyola avanci un 2,1% en cadascun dels dos exercicis.