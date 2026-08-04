El Govern central eleva a 75 els morts durant l'entrada massiva a Ceuta

Iván Zambrano / Europa Press
CEUTA 4 ago. (EUROPA PRESS) -
La Delegació del Govern a Ceuta ha confirmat aquest dimarts la troballa des del dilluns de tres nous cadàvers relacionats amb l'entrada massiva que va patir la ciutat dijous passat.
La xifra de persones migrants que han mort en l'intent de creuar a Ceuta des del Marroc durant la crisi migratòria s'eleva a 75, segons la institució.
Molts dels morts han perdut la vida a la meitat de l'allau ocorregut al voltant de l'espigó fronterer del Tarajal.
En total, són 105 els cossos sense vida d'estrangers que han perdut la vida en la ruta migratòria de Ceuta durant aquest 2026. El dia anterior a l'entrada massiva, dimecres passat, eren 30 els morts trobats en la costa de Ceuta des de gener.
El servei marítim de la Guàrdia Civil no ha cessat en la tasca de recerca de totes les víctimes que ha deixat l'emergència migratòria viscuda la passada setmana.
Fonts de l'institut armat han assegurat a Europa Press que la xifra de morts seguirà augmentant els propers dies.
Una vegada recuperats, els cossos sense vida són traslladats a l'Hospital Militar de Ceuta, on es realitzen les autòpsies.