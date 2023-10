El Govern central eleva al 2,4% la seva previsió del PIB pel 2023 però retalla quatre dècimes la de 2024, al 2%

MADRID, 16 oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern central en funcions ha elevat la seva previsió de creixement d'aquest any pel Producte Interior Brut (PIB) fins al 2,4%, tres dècimes per sobre de la projecció anterior, mentre que ha retallat quatre dècimes la seva estimació per a l'avanç de l'economia al 2024, fins al 2%.

El Govern central ha remès el Pla Pressupostari de 2024 a la Comissió Europea, on s'ha inclòs una previsió de dèficit a l'entorn del 3% per a l'any pròxim i una ràtio de deute públic per sota del 110% del PIB ja pel 2023 (108,1%).

Com a cada mitjan octubre, el Govern central ha enviat a la Comissió aquest informe en compliment amb les normes comunitàries. El text amb destinació a Brussel·les compta tant amb les previsions del quadre macroeconòmic, com amb l'evolució de les finances públiques del país i el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE).

Des de l'Executiu espanyol expliquen que en 2023 l'efecte d'una política monetària més contractiva de l'esperat es compensarà amb la sorpresa positiva de les exportacions de serveis no turístics.

Les estimacions apunten al fet que el PIB a Espanya en el segon semestre estaria experimentant una desacceleració per la contracció monetària, principalment a través de la desacceleració del consum privat, com apunten les dades més recents a causa de l'impacte directe de l'enduriment de les condicions monetàries. D'altra banda, l'economia espanyola patiria l'impacte directe de la política monetària contractiva a través de la demanda exterior.

Alhora, el menor creixement projectat per a la zona euro explica la revisió a la baixa en el creixement del PIB para 2024, mentre el consum i la inversió acceleren el seu creixement. Malgrat l'enduriment més persistent de l'esperat de les condicions

monetàries l'economia espanyola mantindrà el seu dinamisme, defensa el Govern central.

Al 2024, el creixement del PIB passarà a descansar en la demanda nacional, així com en la moderació de la demanda externa pel debilitament dels socis comercials. L'Executiu espanyol assenyala que l'acceleració prevista del consum i la inversió en 2024 se sustenta en el desplegament del Pla, el dinamisme del mercat laboral i la solvència financera de llars i empreses, el deute de les quals ha aconseguit nivells mínims des de 2002 segons els comptes financers del segon trimestre.