El Govern central donarà 223 milions a les comunitats perquè desenvolupin solucions sanitàries amb IA

El Govern central ha avançat aquest divendres en la Conferència de Presidents de Santander que transferirà 223 milions d'euros el 2025 a les comunitats autònomes perquè financin el desenvolupament de solucions sanitàries basades en intel·ligència artificial (IA).

Segons fonts de l'executiu espanyol, la transferència es farà a principis de l'any vinent i amb caràcter extraordinari, amb l'objectiu de "millorar l'atenció als pacients i aprofitar millor el temps dels sanitaris".

El Govern central també ha indicat que consolidarà i augmentarà el finançament de noves places per a professions sanitàries a les universitats públiques, sempre que hi hagi un compromís ferm de les comunitats per contribuir-hi de manera sostinguda en el cofinançament.