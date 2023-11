El Govern central diu que el PP ha fracassat amb l'amnistia a la Unió Europea

BRUSSEL·LES, 23 nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra d'Educació, Formació Professional i Esports i portaveu del Govern central, Pilar Alegría, ha assegurat aquest dijous que el PP va fracassar dimecres en l'intent de fer de l'amnistia als independentistes catalans un assumpte europeu amb el debat al Parlament Europeu a Estrasburg, i ha demanat al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que deixi la rebequeria i faci oposició constructiva.

"Crec que el PP es va equivocar amb aquesta estratègia i va ser molt clar ahir que no va aconseguir que el seu problema fos un problema per a la UE. Va ser clar el comissari en dir que l'assumpte s'ha de debatre al nostre país", ha afirmat Alegría en unes declaracions abans de la reunió de ministres europeus d'Educació que presideix.

La portaveu del Govern central ha defensat que ara s'obre el tràmit parlamentari de la llei d'amnistia a Espanya, que és una proposició "impoluta des del punt de vista jurídic i constitucional".

Durant el debat a Estrasburg, el comissari europeu de Justícia, Didier Reynders, va dir que Brussel·les examina "molt acuradament" la proposta de llei d'amnistia pactada amb ERC i Junts per assegurar la investidura de Pedro Sánchez.

Reynders va afirmar que els serveis comunitaris faran un examen "molt acuradament, de manera independent i objectiva" per comprovar si respecta els valors i lleis de la UE.

DEIXAR LA "REBEQUERIA"

Pilar Alegría ha redoblat les crítiques al PP, que ha instat a fer una oposició constructiva i deixar la "rebequeria" en la qual, a parer seu, està instal·lat el partit d'Alberto Núñez Feijoo.

La ministra socialista ha recalcat que comença una nova legislatura marcada per "reptes" com l'habitatge o temes socials per la qual cosa tenen la responsabilitat d'"aportar i construir". "Li demanaria en el seu paper d'oposició que abandoni la posició de rebequeria constant", ha afirmat.