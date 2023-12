El Govern central diu que no li consta que estigui agendada una reunió entre Sánchez i Puigdemont

MADRID, 14 des. (EUROPA PRESS) -

La ministra portaveu del Govern central, Pilar Alegría, ha assenyalat aquest dijous que no li consta que estigui agendada una reunió entre el cap de l'executiu, Pedro Sánchez, i l'expresident català i líder de Junts, Carles Puigdemont.

"A mi no em consta que estigui agendada aquesta qüestió, no em consta", ha assegurat en una entrevista a Antena 3, recollida per Europa Press.

Ho ha dit preguntada per si confirma aquesta reunió i si hi ha data, després que el primer secretari de Junts, Jordi Turull, ha anunciat que Sánchez i Puigdemont, fugit de la justícia, es reuniran per aprofundir en la negociació i "en la resolució del conflicte polític", i ha afegit que encara no hi ha data i que "haurà de ser a l'estranger".