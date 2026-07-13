El Govern central diu que el CNI va intervenir els mòbils de Fernàndez i Riera (CUP) amb l'aval del jutge

BARCELONA, 13 jul. (EUROPA PRESS) -
El Consell de Ministres ha emès un informe en el qual diu que el CNI va intervenir els mòbils dels exdiputats de la CUP al Parlament David Fernàndez, durant 6 mesos, i Carles Riera, durant 2 anys, amb la supervisió i autorització del jutge del Tribunal Suprem (TS).
El document amb la informació desclassificada al qual ha tingut accés Europa Press aixeca el secret de la informació classificada relativa a l'espionatge de tots dos, a petició del titular del jutjat d'instrucció 32 de Barcelona, que investiga la querella que els dos exdiputats van presentar per les infeccions al seu mòbil amb Pegasus.
HO NEGA EN EL CAS DE BOTRAN
Així, el CNI accepta haver intervingut els terminals de Fernàndez i Riera; i quant a l'exdiputat de la CUP al Congrés Albert Botran constata que "no hi ha hagut aquesta activitat del CNI".
D'aquesta manera s'informa al jutjat que els serveis secrets van interceptar les comunicacions de Fernàndez i Riera per possibles "activitats contràries a la seguretat nacional".
La desclassificació d'informació secreta del Consell de Ministres permet a la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, informar sobre "la naturalesa" de les activitats de Riera i Fernàndez que van motivar la intercepció dels mòbils, i també respondre sobre l'atac al mòbil de Botran, en no constar que fos espiat pel CNI.
DAVID FERNÀNDEZ
En unes declaracions a TV3 recollides per Europa Press, Fernàndez ha dit que es reconeix a destemps que el van investigar i augura que en algun moment se sabrà que també es va intervenir el mòbil de Botran.
Ha criticat que la desclassificació "només" serveix per confirmar que els van espiar, però que no dona informació sobre quins dispositius es van intervenir, amb quin objectiu ni què es va fer amb la informació que van obtenir.