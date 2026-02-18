El Govern central destina 40,5 milions contra el soroll a l'AP-7 entre Sant Celoni-Martorell (Barcelona)

BARCELONA 18 febr. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible invertirà 40,5 milions d'euros per reduir la contaminació acústica al tram de l'AP-7 entre Sant Celoni i Martorell (Barcelona), informa en un comunicat aquest dimecres.
Així consta després de l'aprovació de l'expedient d'informació pública del projecte d'actuacions per al desenvolupament del Pla d'acció contra el soroll (PARELL) de la fase II a l'autopista AP-7 dels km 113,1 a 169,6, entre els dos municipis barcelonins.
A partir d'anàlisis prèvies, en aquest projecte s'han definit les accions per reduir la contaminació acústica al tram esmentat per la presència d'edificacions d'ús residencial, hospitalari i docent.