El Govern central destina 12,3 milions a Catalunya per al sector del vi i la sanitat animal

BARCELONA 7 jul. (EUROPA PRESS) -

La Conferència Sectorial d'Agricultura i Desenvolupament Rural celebrada aquest dilluns ha acordat destinar 12,3 milions d'euros a Catalunya per al sector del vi i sanitat animal i vegetal, segons ha informat el Govern central en un comunicat.

En total, la distribució territorial entre les comunitats s'enfila a una mica més de 212 milions d'euros per finançar diferents intervencions de suport a aquests sectors.

Al sector del vi li corresponen 195 milions d'euros per a reestructuració i reconversió de vinyes i per a inversions en infraestructures i comercialització, dels quals 10,7 milions d'euros són per a Catalunya.

Per als programes de control i erradicació de plagues i malalties vegetals i animals es destinen 17 milions d'euros, desl quals Catalunya rep 1,6 milions d'euros.

El repartiment de les quantitats que s'ha aprovat inclou les assignacions per a programes durant el 2026 i les necessitats financeres per a l'exercici del 2027.

El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, ha explicat que és molt important fer el repartiment en aquest moment perquè les comunitats puguin gestionar el pagament dels expedients pendents i aprovar les noves sol·licituds.