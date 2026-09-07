El Govern central desclassificarà aquest dimarts els informes de la crisi de Ceuta

MADRID 7 set. (EUROPA PRESS) -
El Govern central aprovarà aquest dimarts, en el Consell de Ministres, la desclassificació dels informes relatius a l'entrada massiva d'uns 80.000 migrants a Ceuta des del Marroc i estaran a disposició pública a partir de dimecres, segons han informat fonts governamentals.
El president espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar en una compareixença al Congrés dels Diputats la intenció de publicar tots els informes i avisos que l'executiu ha gestionat durant els dies previs i posteriors a l'entrada massiva de migrants.
Segons va explicar, aquesta desclassificació afecta tots els serveis d'informació, tant policials com militars, tot amb l'objectiu de demostrar la seva tesi que ningú no va avisar el Govern central que es produiria una allau com l'ocorreguda els dies 30 i 31 de juliol.
En la seva intervenció va reiterar que s'han revisat totes les notes del CNI i de les forces de seguretat i que cap anava més enllà d'avisos rutinaris. És a dir, en cap cas s'alertava d'una entrada massiva de migrants.