El Govern central desclassificarà 153 unitats documentals del 23-F

El Govern central ha anunciat que desclassificarà aquest dimecres un total de "153 unitats documentals" relacionades amb l'intent del cop d'estat del 23 de febrer del 1981, "tota la documentació que s'ha trobat fins ara", i que posarà a disposició de la ciutadania a partir del migdia al web de La Moncloa.
Així ho ha explicat la portaveu del Govern central, Elma Saiz, que ha assenyalat que els documents que durant dècades "han estat classificats per una normativa franquista" ara els podran consultar "historiadors, investigadors i la ciutadania" a través dels canals oficials.
Saiz ha explicat que amb aquesta mesura Espanya posa fi a "una situació atípica en les democràcies" atès que Alemanya ja va fer públics el 2012 "documents relacionats amb aquest passatge de la nostra història".
A més a més, la portaveu ha confiat que el projecte de la llei d'informació classificada pugui tirar endavant al Congrés "perquè decisions com aquesta deixin de ser una excepció i es converteixin en la norma".