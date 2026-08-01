El Govern central descarta arribades del Marroc a la Península i recorda el doble filtre amb Schengen

Marcos Moreno - Europa Press
MADRID 1 ago. (EUROPA PRESS) -
El Govern central ha insistit aquest dissabte en què cap de les persones que han entrat de forma irregular a Ceuta aquests dies des del Marroc ha sortit de la ciutat cap a la Península, ha recordat que Espanya aplica un doble filtre per evitar entrades a la resta de Schengen i ha afirmat que la integritat del mateix es troba "plenament garantida".
"Cap de les persones que van creuar irregularment a Ceuta ha sortit de la ciutat cap a la Península, ni hauria pogut fer-ho", sostenen fonts del Govern espanyol aquest matí.
A més, assenyalen que "la integritat de l'espai Schengen està plenament garantida", i fan al·lusió al fet que existeix un control de sortida des del 1991 i un doble filtre i a "la pràctica totalitat de les entrades revertides en menys de 48 hores".
En aquest sentit, des de l'Executiu recorden que Espanya aplica un "doble filtre": un a la frontera amb el Marroc i un altre, el control Schengen, a la sortida cap a la Península, perquè "una entrada irregular a les ciutats no es converteixi mai en una entrada a la resta de Schengen".
Això es troba previst des de l'adhesió d'Espanya a Schengen el 1991, a la Declaració sobre Ceuta i Melilla annexa a l'Acord d'Adhesió, i ho preserva el Codi de Fronteres Schengen en el seu article 41.
"Ningú viatja de Ceuta o Melilla a la Península sense identificar-se davant la Policia Nacional a port i aeroport. A més, navilieres i aerolínies estan obligades a verificar els documents", expliquen les mateixes fonts.
Així mateix, apunten que entrar irregularment a Ceuta "no dona dret a romandre a Espanya, ni a viatjar a la Península, ni a circular per Europa" i estimen que, de les prop de 50.000 persones que van creuar irregularment, més de 48.000 ja han estat retornades al Marroc en menys de 48 hores.
L'últim trasllat a la península es va produir el dimecres i van anar 39 persones del Centre d'Estada Temporal d'Immigrants (CETI).
Finalment, l'Executiu nega que el procés de regularització extraordinària tingui "relació alguna" amb aquests fets, doncs exigeix acreditar residència a Espanya abans de l'1 de gener del 2026 i haver romàs cinc mesos continuats en el moment de presentar la sol·licitud, i adverteix de la "lectura interessada i errònia" que s'ha fet en xarxes socials i aplicacions de missatgeria de la recent sentència del Tribunal Suprem, fent creure que qui aconseguís creuar a Ceuta podria romandre a Espanya.
Aquesta sentència no modifica la Llei d'Estrangeria ni permet la permanència, sinó que només exigeix aplicar el procediment ordinari de devolució, aclareix.