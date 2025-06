El Govern central demana a Feijóo respecte a la ponència sobre l'amnistia i li recorda que no està per sobre del TC

MADRID 3 juny (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern espanyol, Pilar Alegría, ha exigit al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que respecti la ponència emesa pel Tribunal Constitucional que avala la llei d'amnistia i li recorda que aquest òrgan és l'únic que decideix la constitucionalitat d'una norma.

"Per sobre del Tribunal Constitucional no està el senyor Feijóo" ha etzibat Alegría en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres d'aquest dimarts, responent així a les crítiques del líder del PP.

Dilluns al vespre, Feijóo va defensar que la Llei d'Amnistia dissenyada per beneficiar els líders independentistes del procés, és "inconstitucional" perquè així ho sostenen els principals experts del país i va afegir que "regalar impunitat a canvi de poder és corrupció".

Alegría insisteix que l'"únic òrgan" a Espanya al que li correspon el paper de dilucidar si una llei està dins la Constitució o no és el TC, tot i que ha demanat "prudència" atès que la resolució coneguda diumenge passat encara és una "ponència esborrany" i per tant els magistrats encara han de "deliberar i dictar una sentència ferma". "Per tant, màxim respecte al Tribunal Constitucional i als seus membres", ha insistit.

No obstant això, ha reiterat que el Govern central ha estat "convençut" de la constitucionalitat de la llei d'amnistia des del principi, a més dels efectes positius que al seu parer ja s'estan notant en la "normalització política i institucional" que, afirma, es viu a Catalunya.