El Govern central defensa que els indults són "útils per normalitzar la situació política"

MADRID 29 jul. (EUROPA PRESS) -
El ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Óscar López, ha defensat que la llei d'amnistia i els indults, com el de l'expresidenta de Junts i del Parlament, Laura Borràs, han estat "útils" per "normalitzar la situació política" a Catalunya.
El Consell de Ministres va aprovar dimarts l'indult parcial a Borràs gràcies al qual se li commutarà la pena de presó de quatre anys, sis mesos i un dia per una altra de dos anys. La resta de la pena (multa i inhabilitació de quatre anys i un dia) es mantindrà.
Segons el Ministeri de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, l'indult es concedeix segons els termes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que va condemnar Borràs i en la sentència afirmava que la pena de presó era "desproporcionada i excessiva".
En una entrevista a TVE recollida per Europa Press, el ministre ha tret pit de la utilitat de l'amnistia perquè ha servit per "normalitzar la situació política a Catalunya" i ha criticat "tots aquells" que deien "veritables salvatjades sobre la llei d'amnistia o els indults".
"On són ara tots els discursos, les tribunes i les opinions que hi va haver contra la llei d'amnistia? Perquè durant anys Feijóo (el líder del PP) deia que no s'ajustava a dret, o que el Tribunal Constitucional la declararia inconstitucional", ha recordat López.