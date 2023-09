El Govern central declararà zona afectada greument els municipis que van patir l'última DANA

Contempla zones de Catalunya i vuit comunitats més

MADRID, 23 set. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern central en funcions, Isabel Rodríguez, ha anunciat aquest dissabte que el pròxim Consell de Ministres aprovarà la declaració de Zona Afectada Greument per Emergències de Protecció Civil de totes les zones que van patir els efectes de les últimes DANA.

En concret, el Govern central contempla aquesta declaració per als territoris afectats d'Andalusia, Aragó, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Catalunya, Comunitat Valenciana, Illes Balears, Comunitat de Madrid i Regió de Múrcia.

Rodríguez ha destacat l'"agilitat i efectivitat" del Govern central per a aquest tràmit i ha assegurat que aquest nou acord "ja estarà damunt de la taula dilluns que ve" per donar llum verda "a aquesta ajuda que es demanava per part de les comunitats autònomes i dels ajuntaments".

La portaveu del Govern central, que ha participat aquest dissabte en el XIII ple de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, ha valorat que aquest procés s'ha dut a terme "reduint a un terç" el temps que el Govern central triga a resoldre'ls normalment, "fruit del que s'ha patit en aquests quatre anys", en referència a la pandèmia.

Així mateix, ha subratllat que l'Executiu central ha multiplicat la dotació de fons públics per a la col·laboració amb les comunitats autònomes i els ajuntaments.