El Govern central declara 'zona catastròfica' per incendis i danes territoris en totes les CCAA, excepte País Basc

MADRID 26 ago. (EUROPA PRESS) -
El Consell de Ministres ha acordat en la seva reunió d'aquest dimarts la declaració de "zones afectades per emergència" territoris corresponent a 16 de les 17 comunitats autònomes, amb l'única excepció del País Basc. Es tracta d'emergències ocorregudes entre el 23 de juny i el 25 d'agost provocades per 113 incendis i cinc territoris afectats per fortes pluges a finals del mes de juny.
"Encara que l'episodi d'emergència no ha conclòs, és evident que estem davant d'una de les majors catàstrofes mediambientals dels últims anys i que els danys personals en infraestructures i en béns públics i privats, sens dubte, són elevats", ha explicat en roda de premsa el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, després de la reunió del Consell de Ministres.
La declaració d'emergència es produeix sense tenir coneixement encara dels danys provocats pels incendis. I, en aquest sentit, Marlaska ha destacat la importància d'obrir el mecanisme d'ajuda per als damnificats "al més aviat possible perquè puguin recuperar certa normalitat", però ha incidit en al·lusió als incendis que la "emergència encara no s'ha donat per tancada".
La declaració d'emergència afecta als territoris afectats per les tres ones d'incendis registrats aquest estiu, la primera a la fi de juny, la segona el 7 de juliol i la tercera, que es va iniciar el passat 8 d'agost i en la qual encara romanen actius diversos focus. Marlaska ha recordat que l'última ha coincidit amb l'"onada de calor més intensa des que hi ha registres amb una temperatura mitjana superior als 4,6 graus al que és habitual en aquesta època de l'any i sent la més llarga d'aquest període".
Ha repassat els mitjans i recursos mobilitzats pel Govern central per fer front a l'última onada d'incendis i ha garantit que "les institucions van a tenir en tot moment al seu costat al Govern espanyol i van a tenir totes les ajudes necessàries per a la major recuperació possible de les zones afectades per la catàstrofe".
Ha traslladat, així mateix, a les famílies de les persones mortes les seves condolences i el reconeixement "als milers d'homes i dones que estan treballant en una situació que, donada la durada d'aquesta emergència, arriben a l'esgotament, a l'extenuació però que segueixen aquí fins al final", en al·lusió a efectius de bombers forestals, UME, agents mediambientals, Protecció Civil, policies locals, Exèrcit, Guàrdia Civil, Policia Nacional i voluntaris, entre altres.