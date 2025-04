El Govern central declara tres dies de dol oficial després de la mort del papa Francesc

Afirma que Francesc ha estat "un gran papa" i que l'executiu ha sentit "a prop" la seva labor "reformista" i "renovadora"

MADRID, 21 abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern central ha decidit declarar tres dies de dol oficial, des d'aquest dilluns i fins al dimecres, per la mort del papa Francesc, mort aquest dilluns als 88 anys.

Així ho ha anunciat en una declaració institucional des de La Moncloa el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, que ha sostingut que el pontificat de Francesc "ha suposat un impuls renovador i reformista" per a l'Església catòlica que "deixarà un llegat per a la història"

En un missatge en què les banderes d'Espanya i la Unió Europea han aparegut amb crespons negres en record del papa, Bolaños ha assegurat que Francesc s'ha caracteritzat "per la seva lluita contra la desigualtat, les injustícies" i per "el seu combat" contra el canvi climàtic i la seva preocupació "per tots els que estan a les perifèries".

Per aquest motiu, segons el ministre socialista, el Govern central "ha sentit sempre tan a prop la seva labor", especialment la seva defensa de la pau, "apostant sempre pel diàleg i per la solució diplomàtica a qualsevol tipus de conflicte".

"A les trobades que hem mantingut amb Sa Santedat hem pogut constatar la seva proximitat, la seva simpatia, el seu afecte a Espanya. Coneixia la realitat del nostre país perfectament. Ens volia i nosaltres li volíem a ell i al que ha significat el seu papat. El llegat humanista, solidari, reformador del papa Francesc perdurarà per sempre", ha prosseguit.

Bolaños ha citat les dues encícliques més importants del pontífex, 'Laudato si' i 'Fratelli tutti', en les quals va lligar la dignitat humana amb la lluita contra la desigualtat, l'autoritarisme i la protecció del medi ambient. Ha destacat del papa la seva defensa dels drets humans i del dret internacional, així com el seu interès per les persones migrants, amb les víctimes de tràfic de persones, de la guerra d'Ucraïna o del conflicte a Palestina.

"Lamentem la pèrdua del papa Francesc i enviem el nostre condol més sentit a tota la comunitat catòlica i a totes les persones del món que senten la pèrdua del papa Francesc com la d'algú proper. Ha mort un home bo, ha mort un gran papa. Descansi en pau el papa Francesc", ha conclòs Bolaños la seva declaració.

El pontífex ha mort un dia després de la seva última aparició en públic coincidint amb el Diumenge de Resurrecció en el qual va treure el cap a la balconada principal de la basílica de Sant Pere per impartir la benedicció urbi et orbi.

Francesc havia rebut l'alta mèdica el 23 de març i des d'aleshores havia aparegut en públic diverses vegades. Precisament aquest diumenge també va mantenir una trobada breu amb el vicepresident nord-americà, JD Vance, a la seva residència de Santa Marta, on continuava la seva recuperació.