El Govern central aprovarà per separat el decret de revaloració de les pensions

MADRID 3 febr. (EUROPA PRESS) -
El Govern central ha decidit finalment aprovar en el Consell de Ministres d'aquest dimarts dos decrets separant la pujada de les pensions de la resta de mesures de l'escut social, segons han confirmat a Europa Press fonts de l'executiu.
En concret, d'una banda, s'aprovarà el decret de revaloració de les pensions per al 2026 i altres prestacions i cotitzacions, incloent la congelació de les quotes als autònoms, i per l'altra, un altre decret amb algunes mesures de l'escut social i altres mesures de protecció.
Aquest darrer incorporarà, entre altres iniciatives, els ajuts per la dana, el bo social, la moratòria antidesnonaments i la prohibició de tallar subministraments d'energia i aigua a les famílies vulnerables.
Aquest segon text inclourà previsiblement l'acord entre el PNB i el Govern central per ampliar l'escut social als propietaris amb un sol habitatge en lloguer, la qual cosa evitarà "que es converteixin en nous ciutadans vulnerables" en haver d'assumir "la càrrega de l'impagament a la qual se'ls obligava", segons paraules del grup basc.
La decisió de separar la revaloració de les pensions de la resta de mesures de l'escut social es produeix després que el passat 27 de gener el Congrés tombés la convalidació d'un únic decret en el qual s'incloïen la pujada de les pensions i la pròrroga de l'escut social.
La cambra baixa va rebutjar la convalidació d'aquest decret òmnibus amb els vots en contra del PP, Vox, Junts i UPN, que van criticar que la norma deixava desemparats els petits propietaris amb un habitatge en lloguer.