Albares crida a consultes l'ambaixadora a Tel-Aviv per les "calúmnies" d'Israel

MADRID 8 set. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Albares, ha cridat a consultes l'ambaixadora espanyola a Tel-Aviv, Ana María Solomon, per les "calumnioses acusacions cap a Espanya i les inacceptables mesures" contra les ministres Yolanda Díaz i Sira Rego.
Així ho han traslladat fonts del Ministeri després que el govern de Benjamin Netanyahu hagi respost al paquet de mesures per frenar el "genocidi" a Gaza anunciat pel president espanyol, Pedro Sánchez, denunciant que és un intent per "distreure l'atenció" dels escàndols de corrupció i anunciant sancions contra Díaz i Sira Rego.
Precisament el soci minoritari de l'executiu espanyol ha declarat que no es conformava amb el paquet de mesures i reclamava retirar l'ambaixadora espanyola a Tel-Aviv per plasmar la ruptura de relacions diplomàtiques amb el país hebreu.