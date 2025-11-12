El Govern central convoca les comunitats autònomes dilluns per fixar la via d'estabilitat dels pressupostos

MADRID, 12 nov. (EUROPA PRESS) -
El Govern central ha convocat aquest dilluns el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) per abordar amb les comunitats autònomes els objectius d'estabilitat financera de les administracions públiques, de cara a l'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat (PGE) del 2026.
Aquest òrgan, del qual formen part els governs central i autonòmics, ha d'emetre un informe previ a l'aprovació d'aquesta via d'estabilitat, que també ha de ser tinguda en compte en la preparació dels pressupostos de cadascuna de les comunitats.
Així, després de la celebració dilluns a les 12.00 hores de la reunió amb les comunitats, el Consell de Ministres previsiblement aprovarà dimarts el límit de despesa no financera i els objectius d'estabilitat i de deute públic per remetre'ls a les Corts Generals.
Si s'aprova la via d'estabilitat 2026-2028, el Consell de Ministres podrà aprovar el projecte de pressupostos per enviar-lo a les Corts.