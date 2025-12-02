El Govern central confirma 6 casos de PPA en senglars a l'entorn de Collserola

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA (BARCELONA), 2 (EUROPA PRESS)
El delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, ha xifrat en sis els casos positius de pesta porcina africana (PPA) en senglars morts que han estat trobats a l'entorn de Collserola (Barcelona), segons les dades recollides pel Ministeri d'Agricultura.
Així ho ha explicat en unes declaracions als mitjans aquest dimarts davant el Centre de Fauna de Torreferrussa, situat al terme municipal de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), on s'ha establert el centre de control que compta amb els Agents Rurals, la Unitat Militar d'Emergències (UME) i la Guàrdia Civil, a més de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF).
Prieto ha afirmat que Catalunya va demanar des del "minut zero" el suport de l'UME, que inicialment va mobilitzar un centenar d'efectius que ara s'han ampliat fins a més de 150, traslladats amb 25 vehicles per mirar de localitzar cadàvers d'animals durant el dia, extreure'ls de manera biològicament segura i oferir suport amb drons amb visió nocturna i tèrmica.