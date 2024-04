El Govern central confia que l'ERTO de Freixenet sigui "conjuntural"

MADRID, 23 abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern central ha confiat que l'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) anunciat per Freixenet sigui "conjuntural", el qual afectarà 615 treballadors de Freixenet i Segura Viudas a partir del maig a causa de l'extrema sequera.

"Creiem que és una situació temporal i conjuntural, que quan es recuperi la producció es torni a la normalitat. Ens reunirem amb ells per veure com fer-ho tan aviat com sigui possible", ha assegurat el secretari general de Recursos Agraris i Seguretat Alimentària, Fernando Miranda, durant la presentació de les dades de la indústria agroalimentària del 2023.

Miranda ha recordat que la zona de Cava és de les "més afectades per la sequera", per això s'ha vist impactada la producció de raïm.

D'aquesta manera, ha avançat que el Consell Regulador de la DO Cava està analitzant mesures per poder compensar aquesta manca de producció.

Miranda ha explicat que el Govern central no proposa, sinó que és el mateix Consell Regulador qui ha de prendre les decisions.

"Estan veient com incrementar de manera conjuntural el potencial productiu dins la mateixa zona, ja que en el mercat hi ha una gran demanda del producte i una crisi en l'oferta", ha recalcat.