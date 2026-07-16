El Govern central celebra la resolució del TJUE sobre l'amnistia i reclama que s'apliqui

MADRID 16 jul. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha celebrat la resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que assenyala que la llei d'amnistia no xoca amb el dret comunitari i espera que la norma s'apliqui als líders del procés, inclòs l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, "com més aviat millor".
Bolaños ha assenyalat que "avui és un gran dia" i ha qualificat la norma d'"assoliment col·lectiu" malgrat el rebuig frontal d'una part de la societat, com ell mateix ha admès. En tot cas n'ha reivindicat els efectes i considera que actualment "ningú, ni els seus crítics més acèrrims, voldrien renunciar als seus fruits".
En una declaració sense preguntes a La Moncloa, ha dit que amb aquesta sentència, queda "aclarit l'horitzó" per a la "plena aplicació" de la llei, que ja ha beneficiat gairebé 400 persones, "des d'activistes i manifestants fins a cossos i forces de seguretat", ha apuntat.
"Però només s'haurà complert plenament la llei, tal com la van aprovar les Corts Generals, quan també s'apliqui als líders polítics que van impulsar el procés independentista. Aquesta serà l'última etapa del procés de normalització institucional, política i social a Catalunya, i seria positiu per a tothom que aquesta etapa es recorregués com més aviat millor", ha declarat.