El Govern central cedeix a Vilagrassa (Lleida) un tram de l'N-2 després de remodelar-la

LLEIDA 26 nov. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha cedit a l'Ajuntament de Vilagrassa (Lleida), la titularitat de gairebé 1,4 quilòmetres de l'N-2 al seu pas pel municipi, després de remodelar-la, informa en un comunicat aquest dimecres.
Les obres han suposat una inversió de 2,9 milions per a la "humanització i millora de la seguretat vial", de manera que s'ha transformat una carretera de pas en una travessia segura i accessible, tant per als vianants com per als vehicles.
S'han construït quatre rotondes per pacificar el trànsit, s'han executat voreres de dos metres d'ample a banda i banda de la carretera, s'ha ampliat l'enllumenat públic a tota la travessia i posat passos de vianants adaptats amb paviment podotàctil i dos semàfors amb polsador accessible.