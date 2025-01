El Govern central busca suports per salvar el decret que inclou la pujada de pensions i els ajuts al transport

Després de la suspensió de negociacions amb Junts, necessita assegurar els altres socis perquè la norma no sigui derogada

El Govern central treballa per trobar els suports suficients que convalidin al Congrés el decret òmnibus que inclou, entre altres mesures, la revaloració de les pensions o la pròrroga dels ajuts al transport públic. Després de la suspensió de negociacions decretada per Junts, el PSE necessita assegurar els altres socis perquè la norma no sigui derogada.

Es tracta d'una norma que inclou un ampli paquet de mesures econòmiques i tributàries aprovat en l'últim Consell de Ministres de 2024. Encara que aquestes ja estan en vigor des del passat 23 de desembre, el Congrés ha de decidir si els convalida o els deroga abans que transcorrin trenta dies des de la seva promulgació, tal com estableix la Constitució.

I aquí és on l'executiu de Pedro Sánchez haurà d'assegurar els suports suficients en un escenari complex, ja que Junts ha anunciat la ruptura de negociacions amb el PSOE per no haver permès la tramitació de la seva iniciativa perquè el president del Govern central, Pedro Sánchez, se sotmeti a una qüestió de confiança a la cambra baixa.

CRÍTIQUES DEL PP PER NO REBAIXAR L'IVA DE LA LLUM

Entre altres punts, el text inclou la pròrroga de la prohibició d'interrompre els subministraments bàsics d'aigua, llum i gas per a consumidors vulnerables fins al 31 de desembre del 2025. El que no inclou la norma és l'IVA reduït de la llum, que es tornarà a situar en un 21% permanent.

La no inclusió de la rebaixa fiscal ha provocat les crítiques del PP. La formació d'Alberto Núñez Feijóo també ha retret que en el decret s'inclogui una disposició per concedir al PNB la propietat de l'edifici en el qual se situa la seu de l'Institut Cervantes a París (entre altres edificis). "Diners calentons i nets, directe dels espanyols al soci de Sánchez. Negoci rodó", ha criticat el partit a través d'X.

En aquesta mateixa xarxa social ha respost el PNB als populars, dient que aquesta devolució dels edificis "va ser un compromís de (Mariano) Rajoy que després va assumir Sánchez i que ara compleix". "El PP al Congrés sempre fent amics", ha ironitzat la formació nacionalista.

LES PENSIONS PUGEN UN 2,8%

Pel que fa a la norma, aquesta estableix que les pensions contributives i de classes passives de l'Estat pujaran un 2,8% el 2025; mentre que les mínimes augmentaran prop d'un 6%, i les pensions no contributives i l'IMV es revaloritzaran un 95%.

En termes tributaris, el decret eleva de 1.500 a 2.500 euros la quantia total dels rendiments íntegres del treball procedents del segon i restants pagadors que obliguen a presentar la declaració de la renda.

Així mateix, estén la deducció del 15% a l'IRPF en la compra d'un automòbil electrificat fins al 31 de desembre del 2025. També es prorroga el Pla Moves III per a la compra de cotxes elèctrics fins al 30 de juny.

Una altra de les mesures rellevants incloses en el text és l'extensió fins al 31 de desembre del 2025 de les deduccions de l'IRPF per obres de millora energètica dels habitatges.

En concret, s'estén el període d'aplicació de la deducció del 20% per actuacions que redueixin un 7% la demanda de calefacció i refrigeració en habitatge habitual, així com la deducció del 40% per actuacions que redueixin un 30% el consum d'energia primària no renovable, o millorin la qualificació energètica aconseguint les lletres 'A' o 'B' en habitatge habitual.