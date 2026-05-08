El Govern central avança en les obres de reforç del drenatge de l'AP-7 a Cambrils (Tarragona)

TARRAGONA 8 maig (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible del Govern central ha avançat en les obres d'emergència per condicionar el drenatge longitudinal de l'AP-7 al seu pas per Cambrils (Tarragona), i que comporten la reparació de ferms.
Per això, quedarà tallat des d'aquest divendres el carril dret de l'autopista en sentit Barcelona, entre els quilòmetres 261,8 i 270,3, amb afectacions previstes fins al 4 de juny, informa aquest divendres el ministeri en un comunicat.
Els talls es produiran des de les 7.00 hores dels dilluns fins a les 20.00 hores dels dissabtes, en trams d'un màxim de 3 quilòmetres, tot i que per assegurar la fluïdesa del trànsit, s'han habilitat itineraris alternatius: la sortida 281, enllaç de l'Hospitalet, amb connexió amb l'A-7, i la sortida 265, enllaç de Cambrils, amb connexió amb l'A-7.