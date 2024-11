El Govern central autoritza la saudita STC a completar l'adquisició del 9,9% de Telefónica

MADRID 28 nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern central ha autoritzat l'operadora saudita STC a completar l'adquisició del 9,9% del capital social de Telefónica i esdevenir, d'aquesta manera, un dels principals accionistes de l'operadora espanyola, segons ha informat el ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

"Efectivament, puc confirmar que el Consell de Ministres ha autoritzat avui la inversió per part del principal operador de telecomunicacions saudita STC d'incrementar la seva participació fins al 9,9% a Telefónica. Aquesta autorització ha estat precedida d'una anàlisi exhaustiva per part de les autoritats espanyoles, d'acord no només amb el compliment de la nostra legislació vigent, sinó també amb l'elementalitat de la llei, tan importants com assegurar l'interès nacional en matèria de defensa", ha assegurat el ministre.

En aquest sentit, cal recordar que STC va invertir 2.100 milions d'euros el setembre del 2023 per adquirir, de manera sorprenent, el 9,9% del capital social de Telefónica.

No obstant això, aquesta operació es va traduir en l'adopció directa del 4,9% del capital social de la companyia mitjançant accions directes i d'un 5% addicional mitjançant instruments financers.

Segons la normativa vigent en matèria d'inversions estrangeres i com que Telefónica és considerada una empresa estratègica i relacionada amb la seguretat nacional, el Govern central havia de donar el vistiplau perquè una empresa extracomunitària tingui més del 5% del capital social en una companyia espanyola d'aquest tipus.