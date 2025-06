El Govern central autoritza l'opa del BBVA a Sabadell si es mantenen com a bancs independents durant tres anys

El BBVA no podrà impulsar durant aquest període, ampliable a dos anys més, ajustaments d'ocupació vinculats al procés d'integració

MADRID, 24 juny (EUROPA PRESS) -

El Consell de Ministres ha decidit aquest dimarts autoritzar l'oferta pública d'adquisició (opa) del BBVA sobre el Banc Sabadell amb la condició que durant els tres pròxims anys les entitats mantinguin personalitat jurídica independent.

"El Consell de Ministres ha acordat autoritzar l'operació de concentració entre el BBVA i el Banc Sabadell, amb la condició que durant els tres pròxims anys les dues entitats mantinguin personalitat jurídica i patrimoni separats, així com autonomia en la gestió de la seva activitat", ha explicat Cuerpo durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

Transcorreguts aquests tres anys, el Consell de Ministres valorarà l'eficàcia de la condició establerta, podent ampliar-ne la durada per un període addicional de dos anys més.

El Govern central portava deliberant gairebé un mes sobre aquesta operació, després que el Ministeri d'Economia decidís elevar el cas al Consell de Ministres en percebre possibles impactes en l'interès general.

El departament que dirigeix Carlos Cuerpo havia percebut un potencial impacte en la garantia d'un adequat manteniment dels objectius de regulació sectorial, la protecció dels treballadors, la cohesió territorial, la promoció de la investigació i el desenvolupament tecnològic i els objectius de política social.

Aquesta decisió es produeix després que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) aprovés l'opa amb condicions i després de rebre la no oposició per part del Banc Central Europeu.

El Govern central també ha decidit mantenir els compromisos que va acceptar la CNMC per part de BBVA per autoritzar l'operació. A més, en la roda de premsa, el ministre Cuerpo ha emfatitzat que no es podran fer expedients de regulació d'ocupació relacionats amb aquest procés perquè totes dues entitats hauran de continuar sent independents.

La decisió del Govern central està fonamentada en cinc criteris d'interès general diferents de la competència: garantir que es compleixen objectius de regulació sectorial, protegir les plantilles, la cohesió territorial, la política social i la promoció de la recerca i desenvolupament (R+D).

Aquesta autonomia en la gestió de l'activitat s'haurà de concretar, almenys, en el manteniment d'una gestió i presa de decisió autònoma en relació amb les decisions de finançament i crèdit, particularment a pimes; recursos humans, xarxa d'oficines i serveis bancaris; i obra social a través de les seves fundacions.

Per avaluar l'eficàcia de la condició que ha acordat el Consell de Ministres, amb una antelació d'entre sis i dos mesos respecte de la data de finalització del mínim termini establert en la condició acordada (tres anys), el BBVA i el Banc Sabadell hauran de remetre a la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa un informe de situació cadascuna, que detallarà el model de gestió autònoma que s'ha dut a terme i la seva contribució al manteniment dels criteris d'interès general esmentats.

A més, amb la mateixa antelació, les entitats hauran d'elaborar i publicar al seu web un pla estructural a llarg termini en què es detalli en quina mesura la seva estratègia corporativa afectarà, en almenys els cinc anys següents, els criteris d'interès general identificats.

L'autorització per part del Govern central en aquest punt només es refereix a l'opa però no a la fusió en si de les entitats, que només es podrà demanar per part del BBVA una vegada passin aquests tres o cinc anys proposats. La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) encara ha d'aprovar el fullet perquè l'oferta es pugui dirigir als accionistes de Sabadell.

Per tant, qualsevol procés posterior només arribarà a passar si els accionistes de Banc Sabadell, amb almenys un 50% dels drets de vot del capital social de l'entitat (és a dir, exclosa l'autocartera), decideixen acudir a l'opa.