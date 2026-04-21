El Govern central autoritza a Catalunya a formalitzar endeutaments a llarg termini per 220 milions

BARCELONA 21 abr. (EUROPA PRESS) -
El Consell de Ministres del Govern ha autoritzat a Catalunya a formalitzar operacions d'endeutament a llarg termini per un import màxim de 220 milions d'euros, segons recullen les referències del Consell d'aquest dimarts.
En concret, Catalunya ha sol·licitat autorització per aquesta mateixa quantitat perquè la societat Fira 2000 formalitzi una operació de deute amb el Banc Europeu d'Inversions (BEI).
L'autorització del Consell, que s'ha efectuat sobre la base de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) i la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes (LOFCA), podrà emparar operacions que es formalitzin fins al proper 31 de desembre de 2026.
GARANTIES
El Consell de Ministres també ha autoritzat a Catalunya a atorgar garanties per un import màxim de 60,3 milions d'euros en 2026, sol·licitades al març pel territori.
En concret, l'autorització permet a Catalunya efectuar operacions de garantia davant de l'Institut Català de Finances (ICF) a través de tres línies: per a les empreses del sector industrial i serveis a la producció, per 30.000.000 euros, a l'economia social i cooperativa, per 8.323.581,37 euros, i a la promoció cultural, per 8.000.000 euros.
També ha autoritzat la concessió d'avals per l'Agència de Gestió d'Ajudes Universitàries i d'Investigació i per la Generalitat a cooperatives, per imports de 4 milions i 10 milions d'euros, respectivament.