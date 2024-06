El Govern central autoritza 1.992 punts de venda de pirotècnia a Catalunya per a les revetlles

BARCELONA, 19 juny (EUROPA PRESS) -

La Delegació del Govern central a Catalunya ha autoritzat 1.992 punts de venda de pirotècnia per a les revetlles de Sant Joan d'aquest any, ha explicat en un comunicat aquest dimecres.

El procediment per autoritzar punts de venda exigeix l'emissió d'un informe per part de l'Àrea d'Indústria de la Delegació del Govern central a Catalunya i la Intervenció d'Armes i Explosius de la Guàrdia Civil, a més de la posterior autorització per part de la Unitat d'Autoritzacions Administratives.

La Delegació ha recordat que els locals han de tenir doble porta --de les quals, una d'emergència--, un magatzem i característiques de les instal·lacions elèctriques i antiincendis i detectors sísmics, i que poden emmagatzemar entre 150 i 300 quilos de pirotècnia.

Les casetes, per la seva banda, poden emmagatzemar 50 quilos de pirotècnia i han de traslladar el material a un dipòsit autoritzat durant la nit.

Els articles es divideixen en tres categories depenent de la perillositat i el nivell de soroll, i que determinen l'espai on es poden fer servir, la distància de seguretat i l'edat mínima de compra.