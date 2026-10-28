El Govern central apunta a una fallada al centre de control, que va autoritzar la marxa "contra la normativa"

JUANMA JIMENEZ/EUROPA PRESS
MADRID, 28 oct. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha assegurat que el xoc entre els dos trens en Urda (Toledo) s'ha produït després que el centre de control d'Adif a Atocha permetés reprendre la marxa normal dels trens, en contra de l'establert en la normativa ferroviària.
Així ho confirmen a Europa Press fonts del Ministeri, que expliquen, no obstant això, que aquesta decisió es produeix després que el sistema de seguretat LZB fallés a les 8.32 hores, la qual cosa va provocar la parada de sis trens en un tram de 90 quilòmetres.
Passats vuit minuts, l'operador autoritza la represa de la circulació de tots els trens, una decisió que les mateixes fonts asseguren que contravé la normativa, ja que l'autorització deuria ser solo amb una velocitat de marxa a la vista, és a dir, a 40 quilòmetres per hora.
No obstant això, en reprendre la marxa amb normalitat, l'AVE aconsegueix una velocitat de 200 quilòmetres per hora, quan col·lisiona contra l'Iryo a les 8.53 hores.