El Govern central aprovarà aquest dimarts el quadre macro i elevarà el creixement d'aquest any del 2,4% al 2,7%

MADRID, 23 set. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciat aquest dilluns que el Consell de Ministres d'aquest dimarts aprovarà una nova actualització de les previsions macroeconòmiques per als pròxims tres anys. Per al 2024, el ministre ha avançat que la previsió de creixement es revisarà tres dècimes a l'alça, des del 2,4% al 2,7%.

Cuerpo, en declaracions a Telecinco recollides per Europa Press, ha destacat que en els darrers mesos s'ha produït "un ajust a l'alça continu" de les previsions per a l'economia espanyola "per part d'absolutament tots els analistes domèstics i internacionals".

"Nosaltres anirem en línia del que estan fent els experts i efectivament actualitzarem a l'alça les nostres previsions per als pròxims tres anys i ho farem el dia de demà", ha afirmat el titular d'Economia.