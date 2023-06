El Govern central aprovarà ajuts de fins a 200.000 euros per a empresaris afectats per la crisi amb Algèria abans del 23

Les exportacions al país magrebí s'han desplomat com a conseqüència de la crisi diplomàtica amb Alger



MADRID, 17 juny (EUROPA PRESS) -

El Govern central està ultimant ajuts de fins a 200.000 euros per als empresaris que han vist reduir-se a la mínima expressió els seus negocis amb Algèria arran de la crisi diplomàtica amb aquest país. Aquests ajuts haurien d'estar a punt abans del 23 de juliol, segons han confirmat fonts del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme a Europa Press.

El departament que ara dirigeix Héctor Gómez ja havia indicat el passat mes de març que el Govern central estava estudiant amb Brussel·les la possibilitat de brindar ajuts a les empreses afectades, després que les exportacions al país magrebí s'han desplomat com a conseqüència de la crisi oberta per la decisió de l'Executiu espanyol de donar suport al pla d'autonomia marroquina pel Sàhara.

Les fonts consultades han assenyalat que s'està ultimant aquesta línia d'ajuts i hauria d'estar aprovada durant les setmanes vinents, previsiblement abans de les eleccions. En aquest sentit, han assegurat que el període electoral actual no afecta la tramitació i l'aprovació d'aquesta assistència.

L'ajut previst pel Govern central no superaria el llindar 'de mínimis' que fixa Brussel·les per exigir el seu vistiplau previ a qualsevol eventual ajut d'Estat, 200.000 euros per beneficiari en un termini de tres anys. "Correspon als Estats membre avaluar si una mesura específica implica ajuts d'Estat", ha assenyalat a Europa Press un portaveu de la Comissió, que no ha volgut comentar els plans de l'Executiu central.

CONSULTA PRÈVIA AMB BRUSSEL·LES

En aquest sentit, ha recordat que només en cas de superar aquest llindar s'ha de notificar a Brussel·les abans d'entregar l'ajut als beneficiaris, tret que estigui cobert per algun tipus d'excepció, la qual cosa no és el cas en aquesta ocasió.

Amb tot, segons va indicar Comerç en el seu moment, el Govern central va consultar Brussel·les per assegurar-se que podia fer entrega d'aquesta assistència als empresaris, que s'han queixat durant els últims mesos de la seva situació.

Les últimes dades d'aquest departament, consultades per Europa Press, ofereixen un panorama desolador. Les exportacions a Algèria van caure un 45,9% el 2022 respecte del 2021, passant de 1.888 milions d'euros a 1.021 milions, una tendència que es manté en l'arrencada del 2023.

Durant els tres primers mesos de l'any només s'havien fet exportacions a aquest país des d'Espanya per valor de 30,2 milions d'euros, respecte dels 472,9 milions del mateix període el 2022, la qual cosa suposa una caiguda del 93,6%, amb un impacte homogeni en tots els sectors.

Aquest abrupte descens de les exportacions posa de manifest que tot i que el Govern algerià va dir que havia ordenat que es revertís la instrucció de l'Associació Professional de Bancs i Entitats Financeres (Abef) de bloquejar les operacions bancàries amb Espanya, la qual cosa impedia les exportacions, en la pràctica el comerç continua paralitzat. Aquesta mesura es va adoptar de manera paral·lela a la suspensió del Tractat d'Amistat ara fa un any.

LA COMISSIÓ ENCARA NO HA ACTUAT

Atès que les competències en matèria comercial estan cedides a Brussel·les, el Govern central ha buscat des del primer moment el suport de la Comissió Europea. Durant l'any transcorregut, s'han traslladat de manera continuada els problemes amb els quals s'han anat topant els empresaris espanyols en les seves transaccions comercials amb Algèria.

Ara com ara, l'Executiu comunitari no ha emprès cap acció concreta. Fonts comunitàries van indicar recentment a Europa Press que confien que el diàleg permeti trobar "una solució al més aviat possible per restablir sense obstacles les relacions comercials i d'inversió".

La Comissió Europea manté la seva coordinació amb el Govern espanyol en aquest assumpte i continuarà avaluant "les implicacions de les restriccions algerianes, aparentment incompatibles amb l'Acord d'Associació" entre el bloc i aquest país. "La UE està disposada a alçar-se contra qualsevol tipus de mesura aplicada contra un Estat membre", va prevenir Brussel·les.