El Govern central aprova tipificar la violència vicària com un delicte autònom amb agreujant de gènere

MADRID 30 set. (EUROPA PRESS) -
El Govern central ha aprovat aquest dimarts en el Consell de Ministres l'avantprojecte de la llei orgànica de mesures en matèria de violència vicària, que la tipifica com un delicte autònom amb agreujant de gènere i contempla penes de fins a tres anys de presó.
En concret, la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha assegurat en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que es tracta d'una "llei pionera que dona resposta a totes les víctimes i els seus familiars, tipificant-la amb penes específiques i mesures civils reforçades".
Així mateix, ha assenyalat que la finalitat és, en primer lloc, "visibilitzar, reconèixer, prevenir, sancionar i erradicar la violència vicària" i per això es modifiquen diverses normes: la llei orgànica de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, el Codi Penal, el Codi Civil, la llei orgànica del poder judicial, la llei orgànica de protecció jurídica del menor i la llei d'enjudiciament civil.
Entre els objectius d'aquest avantprojecte hi ha el de concretar la definició jurídica de la violència vicària, a més d'establir-ne la tipificació com a delicte, articular mesures de prevenció i l'atenció i reparació de les víctimes.
La norma també pretén complir les mesures del Pacte d'estat contra la violència de gènere i avançar en el reconeixement de la protecció de les persones majors d'edat amb discapacitat que estan en relació de dependència respecte a la víctima.